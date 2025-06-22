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Fenerbahçe Beko'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tepki: 'Hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?'

Fenerbahçe Beko'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tepki: 'Hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?'

22.06.2025 18:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tepki: 'Hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?'

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Kulübü'ne tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Fibabanka'ya kaybettikleri serinin üçüncü maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Komsuoğlu, "Rakibimizin yönetimi 'Taraftarımızın muhteşem desteği' diye övülen maç süresince kesintisiz küfürlü tezahürat için de bir açıklama yapacak mı? Veya hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?" ifadelerini kullandı.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun açıklaması:

"Dün Beşiktaş Fibabanka mağlubiyeti hepimizi üzdü ama bilin ki şimdi iki katı istekli üç katı hırslıyız!

Çarşamba günü biz bu seriyi Arena'da bitiririz.

Ancak merak ediyorum rakibimizin yönetimi 'Taraftarımızın muhteşem desteği' diye övülen maç süresince kesintisiz küfürlü tezahürat için de bir açıklama yapacak mı? Veya hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?

Biz önce Pazartesi günü maçımızı kazanacağız. Sonra Çarşamba'ya Arena'yı hazırlayacağız!

Çünkü biz Fenerbahçeliyiz!

İyi ki Fenerbahçeliyiz…"

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Sertaç Komsuoğlu #Beşiktaş Fibabanka

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