30 milyon Euro'luk teklif iddiası... Galatasaray'ın orta saha transferine Barcelona engeli!

9.02.2026 14:42:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde Barcelona'nın genç yıldızı Marc Bernal'a teklif götürdüğü iddia edildi. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecine bizzat dahil olduğu belirtilirken İspanyollar, sarı-kırmızılıların teklifine dair detayları da paylaştı.

Galatasaray ara transfer döneminde Yaser Asprilla, Can Armando Güner, Sacha Boey (Kiralık), Noa Lang (Kiralık) ve Renato Nhaga'yı renklerine bağladı. İspanyollar, sarı-kırmızılıların Barcelona'dan Marc Bernal'ı da kadrosuna katmak istediğini ancak bunu başaramadığını iddia etti.

Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Barcelona'nın genç futbolcusu Marc Bernal'ı transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak futbolcu kariyerini Barcelona'da sürdürmek istedi. Katalan devinin de ayrılığa sıcak bakmaması sonrası transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray'ın Bernal için Barcelona'ya 30 milyon Euro bonservis teklif ettiği iddia edildi. Başkan Dursun Özbek'in transfer sürecine bizzat dahil olduğu aktarılırken, İspanyol futbolcuya da şu anda kazandığı maaşın 3 katının teklif edildiği belirtildi.

18 yaşındaki Marc Bernal, Barcelona'nın son oynadığı Mallorca maçında fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 18 maçta görev alan ve ilk golünü atan genç futbolcunun bir de asisti bulunuyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Bernal'ın Barcelona ile 2029'a kadar sözleşmesi var.

