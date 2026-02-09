Hasan Şaş'tan Galatasaraylı oyuncuya eleştiri: 'Ne yaparsa yapsın 30 milyon Euro'luk bir oyuncu değil'

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-0 kazandığı maç sonrası Hasan Şaş, yeni transferlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şaş, sporON YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Noa Lang'a 30 milyon Euro verilmesine karşıyım. Ne yaparsa yapsın 30 milyon Euro'luk bir oyuncu değil. Evet, Singo çok iyi bir oyuncu ama artık Türkiye pazarını buldu Avrupalılar. Sizi içten içe deşerler. Kante'nin maliyeti 34 yaşında 60 milyon Euro olur mu? Guendouzi gibi düz bir oyuncunun maliyeti 60 milyon Euro olur mu? Uğurcan Çakır 30 milyon Euro, Singo sağ bek 30 milyon Euro. Nereye kadar vereceksiniz bu 30 milyon Euro'ları.

İnsanlar her zaman böyle 30'luk 50'lik transferler beklemesinler, hayal. Bundan sonrası için çok zor artık. Fenerbahçe için de Galatasaray için de zor. Fırsat transferi olur, öyle bir genç yakalarsınız ki Haaland gibi... Bu tip olabilir bir tane.

Bundan sonra Türkiye'dekiler unutmasın. Beşiktaş 50 milyon Euro harcadı ya! Devre arası transfere 50 milyon Euro. Ben gözlerimle görüyorum Singo, Noa Lang 10 milyon Euro. Guendouzi 8 milyon Euro... Ne 30 milyon Euro'su yapmayın artık bir kendinize gelin! Gerçekten kendinize gelin!"