35 milyon Euro da hayal... Galatasaray'da tüm planlar altüst oldu!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmış, futbolcu NEOM'a transferine izin verilmediği için bir süre antrenmanlara çıkmamıştı. Daha sonra özür dileyerek yeniden idmanlara dönen milli futbolcunun performansı beklenene bir türlü ulaşamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, NEOM'un 35 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro istemişti. Ancak sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon gösterdiği performanstan sonra 35 milyon Euro düzeyinde yeni bir teklif almasının çok zor olduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'ın performansı tribünlerin de tepkisini çekerken yıldız futbolcu etki gösteremediği maçlarda protestoyla karşılaşıyor. Ara transfer döneminde de 35 milyon Euro bandında bir teklif alması beklenmeyen Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılılardaki akıbetinin ne olacağı merak konusu.