Galatasaray'dan Barış Alper paylaşımı!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda milli futbolcunun fotoğrafı ile birlikte aslan ve alkış emojileri de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, Barış Alper'e destek olarak yorumlandı.

Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçında oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

OKAN BURUK MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, oyundan çıkarken ıslıkla tepki gören Barış Alper Yılmaz'a taraftarın sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Barış Alper'e küçük bir gruptan tepki geldiğini aktaran Buruk, "Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.