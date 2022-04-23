35. saniyede kırmızı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:42

Baiano, ikili mücadele sırasında F.Bahçeli Crespo’nun ensesine eliyle vurdu. Hakem Halil Umut Meler faul verdi. Baiano, Crespo’nun yerden kalkmasını istedi.

Bu sırada Baiano’nun, kendisine dokunan Ferdi’ye doğru savurduğu dirseği, Crespo’nun yanına yaklaşan Kim’in yü- züne geldi. Meler direkt kırmızı kart gösterdi.

UZATMADA 2 PENALTI

45+1’de Crespo’nun ceza sahasında çevirdiği top, kayarak gelen Rizeli Mendes’in açık eline isabet etti. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Meler penaltı verdi. Serdar Dursun, 45+3’te topu ağlara yolladı. 45+7’de Rizeli Eren’in, İrfan Can’a arkadan müdahalesinde Meler penaltıya hükmetti. Serdar Dursun, 45+9’da golünü kaydetti. F.Bahçe’de sarı kart gören Kim cezalı duruma düştü.

