35. saniyede kırmızı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda farklı yenerken Karadeniz ekibinde Baiano, 35. saniyede kırmızı kart gördü.
Baiano, ikili mücadele sırasında F.Bahçeli Crespo’nun ensesine eliyle vurdu. Hakem Halil Umut Meler faul verdi. Baiano, Crespo’nun yerden kalkmasını istedi.
Bu sırada Baiano’nun, kendisine dokunan Ferdi’ye doğru savurduğu dirseği, Crespo’nun yanına yaklaşan Kim’in yü- züne geldi. Meler direkt kırmızı kart gösterdi.
UZATMADA 2 PENALTI
45+1’de Crespo’nun ceza sahasında çevirdiği top, kayarak gelen Rizeli Mendes’in açık eline isabet etti. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Meler penaltı verdi. Serdar Dursun, 45+3’te topu ağlara yolladı. 45+7’de Rizeli Eren’in, İrfan Can’a arkadan müdahalesinde Meler penaltıya hükmetti. Serdar Dursun, 45+9’da golünü kaydetti. F.Bahçe’de sarı kart gören Kim cezalı duruma düştü.
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