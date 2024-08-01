37 yaşındaki Luis Nani'den sürpriz transfer!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:09

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya transfer oldu.

37 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

34 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Geride kalan sezonu Adana Demirspor'da geçiren Nani, 34 resmi maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.