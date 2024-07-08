Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Michail Valkanis'in getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.
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