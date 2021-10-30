38'lik Umut Bulut, Eyüpspor'u taşımaya devam ediyor

30 Ekim 2021 Cumartesi, 22:27

Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Takımının ilk golünü atan Umut Bulut, eski takımı karşısında attığı gol sonrasında sevinmedi. Bu sezon 10 maça çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 8 gole doğrudan etki etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Umut Bulut, gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ediyor. Bulut, Eyüpspor'un Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği mücadelenin 81'inci dakikasında sahne aldı ve şık bir gol kaydetti. Eyüpspor sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 23'e yükseltti ve 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Tecrübeli golcü, geçen sezon Oğuz Çetin'in 503 maçla "Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu" rekorunu kırmış ve adını zirveye yazdırmıştı.

Süper Lig'de 515 maçta 163 gole imza atan 38 yaşındaki santrfor, Spor Toto 1'inci Lig'e de hızlı bir başlangıç yaptı. Eyüpspor formasıyla 10 maçta sahaya çıkan Umut Bulut, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(FOTOĞRAFLI)