39 yaşındaki Mathieu Valbuena imzayı attı!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:02

Güncelleme: 06.08.2024 - 00:02

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'nın yeni takımı belli oldu.

Yunan ekiplerinden Athens Kallithea, 39 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Tecrübeli on numara, son olarak Apollon Limassol forması giyiyordu.

Fenerbahçe'de 2017-19 yılları arasında forma giyen Valbuena, 71 kez sarı lacivertli formayı giymiş ve 12 gol, 24 asist yapmıştı.