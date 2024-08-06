39 yaşındaki Mathieu Valbuena imzayı attı!
Yunan ekibi Athens Kallithea, 39 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'nın yeni takımı belli oldu.
Yunan ekiplerinden Athens Kallithea, 39 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Tecrübeli on numara, son olarak Apollon Limassol forması giyiyordu.
Fenerbahçe'de 2017-19 yılları arasında forma giyen Valbuena, 71 kez sarı lacivertli formayı giymiş ve 12 gol, 24 asist yapmıştı.
Spor Haberleri
- Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkıyor!
- Hummels'ten Bologna'ya ret!
- Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!
- Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesine çıkacak
- PSG, Benfica'dan Joao Neves'i transfer etti
- Julian Alvarez için dev teklif: 75 milyon Euro
- 39 yaşındaki Mathieu Valbuena imzayı attı!
- Duplantis, altın madalyayı dünya rekoru kırarak aldı!
- Ersu Şaşma, Olimpiyat beşincisi oldu!
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- Şûrası olmayan şûra
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Son ankette fark açıldı!
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- 'Ulusların bayrakları kutsaldır'
- Konut kira zam oranı belli oldu
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!
- ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı