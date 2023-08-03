Mathieu Valbuena'nın yeni adresi Apollon Limassol oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'e transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 38 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın yeni adresi belli oldu.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giyen Valbuena, çıktığı 29 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetmişti.
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