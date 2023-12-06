4 gollü müthiş maç! Trabzonspor evinde rahat turladı...

Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:02

Güncelleme: 06.12.2023 - 23:02

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 3. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Çorum FK, bu gole 17. dakikada Thomas Verheijdt ile karşılık verdi. Trabzonspor, 19'da bu kez Enis Destan ile skoru 2-1 yaptı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Trabzonspor'da 61'de sahneye çıkan Anastasios Bakasetas, durumu 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Bordo-mavililerin bu turdaki rakibi cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak. Çorum FK ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çorum FK, 1. Lig'de sahasında BB Erzurum'u konuk edecek.