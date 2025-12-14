4 kırmızı kart ve 7 gollü müthiş maçta kazanan Lille!

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Auxerre ile karşılaştı.

Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lille 4-3 kazandı.

Lille'in golleri, 9. dakikada Hakon Haraldsson, 77. dakikada Nabil Bentaleb, 80. dakikada Soriba Diaoune ve 86. dakikada Benjamin Andre'den geldi.

Auxerre'nin gollerini ise 57. dakikada ve 83'te penaltıdan Lassine Sinayoko, 66. dakikada kendi kalesine Chancel Mbemba kaydetti.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmayı her iki takım da 9 kişi tamamladı.

Lille'de 38. dakikada Nathan Ngoy ve 88. dakikada Romain Perraud kırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 60. dakikada Clement Akpa ve 88. dakikada Oussama El Azzouzi kırmızı kartla oyundan atıldı.

BERKE ÖZER OYNADI

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Lille, 32 puana ulaştı ve 3. sırada konumlandı.

12 puanda kalan Auxerre ise 16. sırada yer aldı.

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Rennes'i konuk edecek. Auxerre ise deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.