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4 maç sonra kazandı... Trabzonspor, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı!

4 maç sonra kazandı... Trabzonspor, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı!

30.05.2025 22:11:00
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Cumhuriyet Spor
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4 maç sonra kazandı... Trabzonspor, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer, 4 maç sonra ilk kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı. 

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Bordo-Mavililer, 51 puanla sezonu 7. sırada tamamladı. 

Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada konumlandı. 

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