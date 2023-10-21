4 maçta 3 yenilgi... Ergin Ataman istediği gibi başlayamadı!
Yunan ekip Panathinaikos'u çalıştıran başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague'de çıktığı 4 karşılaşmada tek galibiyet elde ederek sezona kötü başladı.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, basketbol THY EuroLeague'de üçüncü yenilgisini yaşadı.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda transfer dönemini en hareketli geçiren takım olarak öne çıkan Panathinaikos, geride kalan 4 haftada istediği performansı sergileyemedi.
ATAMAN OYUNDAN ATILDI
Dördüncü haftada İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk eden yeşil-beyazlı ekip, sahadan 86-81 mağlup ayrıldı. Ergin Ataman, üçüncü periyotta hakeme yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.
Bu sezon EuroLeague'de Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Maccabi Playtika'ya yenilen Panathinaikos, tek galibiyetini ise Bayern Münih karşısında elde etti.
Yunanistan Süper Kupası finalinde de ezeli rakibi Olympiakos'a farklı mağlup olan yeşil-beyazlılar, ligde ise çıktığı 2 maçı kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Otoyolda büyük kaza
- Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Öğretim üyesine tutuklama kararı