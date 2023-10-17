Fenerbahçe Beko'nun rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos!
Euroleague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kendi evinde Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında 17 Ekim Salı günü (bugün) Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
İKİ HAFTADA BİRER GALİBİYET
Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.
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