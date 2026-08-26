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4'te 4 ile yolumuza devam ediyoruz: Filenin Sultanları, Almanya'yı da devirdi!
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4'te 4 ile yolumuza devam ediyoruz: Filenin Sultanları, Almanya'yı da devirdi!

26.08.2026 21:18:00
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Cumhuriyet Spor
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4'te 4 ile yolumuza devam ediyoruz: Filenin Sultanları, Almanya'yı da devirdi!

Filenin Sultanları, Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

4'te 4 ile yolumuza devam ediyoruz: Filenin Sultanları, Almanya'yı da devirdi!

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile karşılaştı.

 

4'te 4 ile yolumuza devam ediyoruz: Filenin Sultanları, Almanya'yı da devirdi!

Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

4'te 4 ile yolumuza devam ediyoruz: Filenin Sultanları, Almanya'yı da devirdi!

A Milli Takım, bu sonuçla birlikte organizasyonda 4'te 4 yaptı.

İlgili Konular: #Almanya #filenin sultanları #avrupa şampiyonası

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