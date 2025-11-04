4 yıl men cezası almıştı: CAS'tan flaş Rıza Kayaalp kararı!

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e, kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle ITA tarafından 'yasaklı madde kullanımından' dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası verilmişti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor CAS'ın kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini duyurdu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla yeniden mindere dönüş yolunun açılmasının ardından, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile birlikte, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.

1,5 yıldır yorucu bir süreçten geçtiğini ifade eden Kayaalp, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce bu olay başıma geldiğinde inanın çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim. Bu sürecin beni çok yıpratacağının farkındaydım ama mücadele etmek için de elimden geleni yapmak istiyordum. Çünkü kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. 20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, Allah'a şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık" diye konuştu.

"İLACI KULAK ÇINLAMASI İÇİN KULLANMIŞTIM"

Sağlık sorunları nedeniyle (kulak çınlaması) ilacı kullandığını söyleyen Kayaalp, "Doktorlarla konuştum, raporum var, mesajlarım var. Vastarel isminde bir ilaç. Performansıma aspirin kadar katkısı olmayan bir şey. Bunu da özellikle vurgulamak istiyordum. Bunun sonucunda hukuken büyük bir mücadeleye girdik. Bize, ITA tarafından 4 yıl ceza verilmişti, bunu CAS'a taşıdık. CAS'ta doktorlarımız, bizler, tanıklar, inanın sabahtan akşama kadar her türlü sorguya maruz kaldık. Çapraz sorgu da dahil, didik didik sorgulandık. Bunun sonucunda da Allah'a şükürler olsun haklı olduğumuz kanıtlandı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşıyorum. 1 Ocak'tan itibaren de istediğim takdirde spora devam edebilirim. Buradaki en önemli konu, benim kendimi orada açıklayabilmem. Bu dava sürecini kazanmam beni çok mutlu etti. Güreşte dünyanın en çok madalya kazanan bir sporcusu olarak, böyle bir işi bilinçli şekilde yapmadığımı ispatladım. Tedavim için aldığımı ispatladım. Bunun mutluluğunu yine sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerinde bulundu.

Kendisine bu süreçte inanan, destek veren herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Gerçekten 1,5 yıl boyunca sokakta karşılaştığım her insanın, 'Biz sana inanıyoruz' demesi bile bana büyük bir mutluluk verdi. İnanın böyle şeyleri duyunca o kadar mutlu oluyordum ki. Beni en çok dinç tutan, sevindiren tarafı da oydu. Bu süreçte kulübümüz ASKİ Spor, federasyon başkanımız Taha Akgül kardeşim ve avukatlarımız her zaman bizlerin yanında oldu. Bu süreci hep beraber atlattık, beraber savaştık, sonunda hep beraber bu süreçten zaferle çıktık" diye konuştu.

TAHA AKGÜL: "İÇTİĞİMİZ SUYU, YEDİĞİMİZ YEMEĞİ KONTROL EDEN İNSANLARIZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli sporcu Rıza Kayaalp'in mindere dönme yolunun açılmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Allah'a şükür müjdeli, sevinçli bir haberle karşınıza geldik. CAS'tan istediğimiz sonuç geldi. Kulağındaki bir rahatsızlıktan ötürü kullandığı bir üründen dolayı talihsizlik yaşadı. Tertemiz bir kariyer, 30 senelik tarihi rekorlar. 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası, sayısız defa verilmiş numuneler ve hepsi de Allah'ın izniyle tertemiz. Böyle bir sporcu son olimpiyatlarında kariyerini tam zirvede bırakacakken, neden böyle bir çaba içerisine girsin ya da neden böyle bir hata yapsın? Bizler, özellikle sporculuk hayatımızda inanın içtiğimiz her suyu, yediğimiz her yemeği kontrol eden insanlarız. Hatta bu paranoyaklık seviyesine kadar giden bir takıntı haline bile geldi. Neden? O kadar büyük bir kariyerimiz var. Bu kadar büyük bir kariyeri de çok dikkatli bir şekilde sonuna kadar götürmemiz gerekiyor" dedi.

"OCAK AYINDA, YARIŞMALARA TEKRARDAN BAŞLAYABİLİYOR"

Rıza Kayaalp'in samimiyetine her zaman inandığını kaydeden Akgül, "Bunu tamamen iyi niyetiyle, bir anlık dalgınlıkla, doktoruna danışarak, doktorundan aldığı tavsiyeyle kullandığı bir üründen dolayı yaşadığını her ortamda dile getirdik. Minderden hiç ayrılmadı. Dolayısıyla önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda hedef 13'üncü Avrupa şampiyonluğu, Karelin'in rekorunu kırmak olacak. CAS'tan da dediğim gibi istediğimiz sonuç geldi. İnşallah, ocak ayında da yarışmalara tekrardan başlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÇAKMAR: "BUGÜN BAYRAM YAŞIYORUZ"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise yaşanan süreçte Kayaalp'in her zaman yanında olduklarını hatırlatarak, "Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası bulunan efsane güreşçimiz, takım kaptanımız, Allah'ın aslanı Rıza Kayaalp bugün bize gerçekten çok mutlu bir haber verdi. Bugün bayram yaşıyoruz. Çocukken bayramdan bir gün önce annemiz, babamız bize hediye aldığında o hediyeye sarılıp bayram gününü beklerdik. Bugün de Rıza'dan aldığımız haber gerçekten o sevince eşdeğer. 2028'e kadar yapacağı güreş hayatında biz her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün onursal başkanı Mansur (Yavaş) başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.