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4 yıllık anlaşma sağlandı... Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

4 yıllık anlaşma sağlandı... Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

27.07.2025 10:20:00
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Cumhuriyet Spor
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4 yıllık anlaşma sağlandı... Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Fenerbahçe'nin geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından bir transferi daha tamamlama noktasına geldi.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Milan Skriniar'ın bonservisini almaya hazırlanıyor.

Skriniar'la anlaşan Fenerbahçe, transfer için PSG'den yanıt bekliyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, deneyimli stoperle 4 yıllık anlaşma sağlarken Fransız ekibine iyileştirilmiş teklifini sundu.

Sarı-lacivertliler'in transfer için son onayı beklediği ifade edildi. Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Feyenoord maçı öncesinde 2 transferin takıma katılacağını açıklamıştı.

Ali Koç transferle ilgili, "Kazanma odaklı, daha önce şampiyonluklar yaşamış, çoklu mevkide oynayabilen 2'den fazla, takım oyununa hız katabilecek profile odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinin sezon başında gerçekleşmesi de tesadüf değildir. Hocamızın talebi doğrultusunda inşallah Feyenoord maçında oynayabilecek 2 yeni transferimiz daha olacak. İsimleri burada söyleyebilirdim ama ıslak imzalar atılmadan bir şey söylemek istemiyorum" ıklamasında bulunmuştu.

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