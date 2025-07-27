Fenerbahçe, Portekiz'deki son hazırlık maçında Benfica'ya mağlup oldu!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz ekibi Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Estadio da Luz'da yapılan maça Fenerbahçe, Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Syzmanski, İrfan Can, En-Nesyri 11'i ile çıktı.

KEREM BENFICA'YI ÖNE GEÇ İRDİ

Orta alanda topla buluşan Pavlidis, savunma arkasına koşu yapan Kerem'e pası derinlemesine aktardı. Topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Kerem, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

ARCHIE BROWN KEND İ KALESİNE ATTI

Sol kanattan Dahl'ın yaptığı sert ortada Rios'un kale sahası içindeki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi. Ceza sahasının diğer köşesine seken topu Dedic takip etti ve kale sahasına yerden orta gönderdi. O bölgede oluşan karambolde Rios'un kayarak gerçekleştirdiği vuruşta top Brown'a çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

İRFAN'DAN SERT VE D ÜZGÜN VURU Ş

Fenerbahçe'de baskı sonucu kazanılan topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

EN-NESYRI İYİ KOŞU YAPTI VE GOL Ü ATTI

Szymanski'nin sol kanattan oynadığı tek pasla savunma arkasına sarkan En-Nesyri, ceza sahasına girerek kaleci Samuel ile karşı karşıya kaldı. Yerden yaptığı vuruşta Samuel'in sağından topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi.

BENFICA DURAN TOPTAN ATTI, ÖNE GEÇT İ

Ev sahibi takım 81. Dakikada kazanılan serbest vuruşta Schjelderup'un arka direğe gönderdiği topu Otamendi kafayla kale sahası içine çevirdi. Kale önüne inen topa ayağını uzatan Araujo topu ağlarla buluşturdu. 3-2.

Müsabaka bu skorla sona erdi.