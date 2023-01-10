43. Dakar Rallisi'nde 9. etabı Sebastien Loeb kazandı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 21:32

Güncelleme: 10.01.2023 - 21:32

2023 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides kazandı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 45. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh şehirleri arasındaki 358 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 7 dakika 24 saniyelik derecesiyle Bahreyn Raid takımından Loeb elde etti. Fransız sürücü, bu yıl üçüncü kez etap şampiyonluğunu alırken, kariyerinde 19. kez bunu başardı.

Etapta, Teltonika Racing takımından Litvanyalı Vaidotas Zala, Loeb'in ardından 57 saniye farkla ikinci olurken GCK Motorsport takımının Fransız sürücüsü Guerlain Chicherit ise Loeb'in 2 dakika 8 saniye arkasından üçüncü sırada yer aldı.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil olmak üzere 4 defa kazanan ve 9. etabı 3 saat 16 dakika 22 saniyeyle 8. sırada tamamlayan Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah, genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah ile en yakın takipçisi Brezilyalı Lucas Moraes (Overdrive Racing) arasındaki fark, 1 saat 21 dakika 57 saniye oldu.

MOTOSİKLETTE BENAVIDES KAZANDI

Motosiklet kategorisinde Husqvarna takımı adına yarışan Luciano Benavides, etabı 3 saat 18 dakika 44 saniyede tamamlayarak birinciliğine ulaştı.

Arjantinli sürücünün 1 dakika 2 saniye gerisinde kalan Avustralyalı Toby Price (Red Bull KTM) ikinci oldu. Liderin 2 dakika 57 saniye gerisinden 9. etabı tamamlayan Husqvarna takımından ABD'li Skyler Howes ise üçüncülüğü elde etti.

Howes, Price'in sadece 3 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yarışta, 10. etap yarın Haradh ile Shaybah şehirleri arasındaki 114 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.