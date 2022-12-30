Toyota Gazoo Racing, Dakar'a odaklandı

30 Aralık 2022 Cuma, 16:38

Toyota Gazoo Racing (TGR) Dakar Takımı, dünyanın en zorlu rally-raid yarışı Dakar’da galibiyete odaklandı. Üç adet GR DKR Hilux T+ yarış aracıyla Dakar 2023’e hazırlanan Toyota, 2022 zaferinin ardından galibiyet unvanını korumak istiyor.

Toyota Gazoo Racing’in üç Hilux aracından biriyle 2023 Dakar Rallisi’nde geçen yılın kazananı Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel yarışacak. Geçtiğimiz yıl Toyota adına ikinci Dakar galibiyetini getiren ikili, yeni yarışta da bunu tekrarlamayı amaçlıyorlar.

Dakar 2023’te GR DKR Hilux T1+’nın direksiyonundaki diğer ikili, şu ana kadar 20 Dakar yarışında mücadele eden Giniel de Villiers ve co-pilotu Dennis Murphy olacak. 2009’da Dakar’ı kazanan Giniel de Villiers, 20 kez katıldığı rallilerde yalnızca bir kez ilk 10’un dışında yer aldı.

Son Hilux’ta ise daha önce iki Dakar Rallisi’yle öğrenme sürecini tamamlayan Henk Lategan ve co-pilotu Brett Cummings yarışacak.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

2023 Dakar Rallisi, ilk etabın sırasını belirlemek üzere 31 Aralık 2022’de 11 kilometrelik başlangıç bölümüyle start alacak. Dakar’ın ilk etabı 1 Ocak’ta başlayacak ve toplamda 14 etap gerçekleştirilecek. Şimdiye kadarki en zor yarışlardan biri olması beklenen Dakar 2023, 15 Ocak 2023’te tamamlanacak.

Toyota ise bu zorluklarla başa çıkmak adına zaten geçen yılın kazananı olan aracı daha da geliştirdi. Özellikle Basra Körfezi’ndeki son üç kapanış etabının, 200 kilometrenin altında olsa da yarışın en zorlu etapları olması bekleniyor ve pilotların yarışın son metresine kadar konsantre olmaları gerekecek.