47 milyon Euro'luk satış yaptılar: İtalyan ekibi, Nelsson için geliyor!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:50

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:50

Transfer döneminin sonu yaklaşırken kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Victor Nelsson ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Riccardo Calafiori'yi 45 milyon Euro'ya Arsenal'e, Luis Binks'i ise 2 milyon Euro'ya Coventry City'e satan Bologna, sadece stoper satışından 47 milyon Euro'yu kasasına koydu.

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre stoper pozisyonunda açığı bulunan ve maddi olarak da elini güçlendiren Bologna'nın Victor Nelsson'a ilgisinin ciddi olduğu belirtildi.

WEST HAM DA İLGİLENİYOR

Öte yandan geçtiğimiz gün The Guardian'da da Nelsson ile ilgili transfer iddiası yer almış ve futbolcuya West Ham United'ın ilgisi olduğu belirtilmişti.

Haberde İngiliz ekibinin transferi 12 milyon Sterlin civarında bir rakama bitirebileceği vurgulanmıştı.

Victor Nelsson bu sezom Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 267 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.