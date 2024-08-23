Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması: 'Yönetime geldiğimizde...'

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Rafa Silva için sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:06
Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması: 'Yönetime geldiğimizde...'
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Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rafa Silva ile ilgili konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre İbrahim Hatipoğlu, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Rafa Silva'nın gündemlerinde hiç olmadığını belirtti.

İbrahim Hatipoğlu

Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz yönetime geldiğimizde hiçbir transfer bitmek üzere değildi. Rafa Silva'nın yerinde Mertens ile sözleşme imzaladık.

Rafa Silva da satılık oyuncu konumundaydı ama hiç ilgimiz olmadı.

Farklı iddialar da gündeme geldi fakat doğru değil."


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