470 Karışık Yelken Milli Takımı, günü 17. tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, üçüncü gün genel sıralama yarışlarını 17'nci tamamladı.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında 470 karışık takım yarışlarına devam edildi.
Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, beşinci yarışı 15'inci, altıncı yarışı 12'nci sırada bitirdi.
Üçüncü gün genel sıralamada 17'nci olan milliler, yarın iki yarışta daha mücadele edecek.
Madalya yarışına çıkmaya 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım kategorisinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar hak kazanacak.
Spor Haberleri
- Haaland 7 saatlik uçuşa isyan etti!
- Mete Gazoz: 'Bir yandan mutluyum bir yandan da...'
- Milli cimnastikçi Adem Asil, 5. oldu!
- 470 Karışık Yelken Milli Takımı, günü 17. tamamladı
- Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz tarihe geçti
- Mehmet Emin Birpınar'a bir görev de TFF'den!
- Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı
- 'Karakter sandalye üzerine çıkarak...'
- Danimarkalı golcü, eski kulübünü satın almak istiyor!
- Mete Gazoz, Koreli rakibine mağlup oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- ‘Kazılar durduruldu demek bize hakaret’
- TESKOMB üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'