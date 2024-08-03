Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Paris 2024'e erken veda!

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenilerek organizasyondan elendi

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:52
Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Paris 2024'e erken veda!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti.

BUSENAZ'DAN ERKEN VEDA

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti.


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