Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te yarı finale çıktı!
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşının kadınlar 50 kilo kategorisinin çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.
MADALYAYI GARANTİLEDİ
Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.
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