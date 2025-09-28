Cumhuriyet Gazetesi Logo
48 sporcudan İsrail'e karşı imza kampanyası!

28.09.2025 17:36:00
Cumhuriyet Spor
48 sporcudan oluşan bir grubun İsrail'in tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeyi imzalamaya karar verdiği aktarıldı.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılara futbol dünyasında tepkiler büyüyor. UEFA'nın İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men etmesi gündeme düşerken sporcu cephesinden de bir tepki geldi.

BBC'nin haberine göre 48 sporcudan oluşan bir grubun İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeyi imzalamaya karar verdiğini bildirdi.

POGBA VE ZIYECH YER ALDI

Bu girişimin imzacıları arasında dünyaca ünlü futbolcuların da yer aldığı ifade edildi. Monaco forması giyen Paul Pogba başta olmak üzere bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'in de bulunduğu isimlerin yanında, eski Ipswich kaptanı Sam Morsy yer aldı.

TFF DE MEKTUP YOLLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.

