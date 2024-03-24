4.kez kazandı: Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe!
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupaya uzandı.
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde kozlarını paylaştı.
Mücadele 3-1 Fenerbahçe Opet lehine sona erdi ve sarı-lacivertliler kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler 4. kez kupada gülen taraf oldu.
Mücadelenin ilk seti 25-23 Fenerbahçe lehine sona erdi. İkinci sete hızlı giren Eczacıbaşı Dynavit 25-16'lık skorla setlerde eşitliği getirdi.
Fenerbahçe Opet, 3. seti 25-17 önde tamamladı ve yeniden öne geçti. 4. sette de güçlü oyun sergileyen sarı-lacivertliler 25-20 tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.
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