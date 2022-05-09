5 gollü maçta gülen taraf Antalyaspor! Antalyaspor 3-2 Konyaspor

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:06

Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

İlk 16 dakikada 4 gol atılan düelloda kazanan Antalyaspor oldu.

5. dakikada Konyaspor penaltıdan Guilherme'nin golüyle 1-0 öne geçerken 9. dakikada Luiz Adriano skoru 1-1'e getirdi.

13. dakikada Konyaspor, Endri Çekici'nin frikik golüyle bir kez daha öne geçti fakat 16. dakikada Alassane Ndao karşılık verdi ve skor 2-2'ye geldi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında bu kez penaltı kazanan taraf Antalyaspor oldu. Son haftaların golcü ismi Haji Wright vuruşunda topu filelere yolladı ve ev sahibi 3-2'lik üstünlüğü yakaladı.

Son düdüğün ardından Antalyaspor 3-2'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.