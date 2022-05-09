5 gollü maçta gülen taraf Antalyaspor! Antalyaspor 3-2 Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla ikincilik yarışında nefes aldı.
Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
İlk 16 dakikada 4 gol atılan düelloda kazanan Antalyaspor oldu.
5. dakikada Konyaspor penaltıdan Guilherme'nin golüyle 1-0 öne geçerken 9. dakikada Luiz Adriano skoru 1-1'e getirdi.
13. dakikada Konyaspor, Endri Çekici'nin frikik golüyle bir kez daha öne geçti fakat 16. dakikada Alassane Ndao karşılık verdi ve skor 2-2'ye geldi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında bu kez penaltı kazanan taraf Antalyaspor oldu. Son haftaların golcü ismi Haji Wright vuruşunda topu filelere yolladı ve ev sahibi 3-2'lik üstünlüğü yakaladı.
Son düdüğün ardından Antalyaspor 3-2'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- Miami'de zafer Verstappen'in!
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- 'İktidar adına riskli zamanlar yaklaşmakta'