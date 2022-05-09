Trabzonspor’un şampiyonluk kupası Ankara’da… Almanya Büyükelçiliği’nde bir ilk

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:43

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası, Ankara'da taraftarın ziyaretine açıldı.

Trabzonspor'un kupası, geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Binası'nda Trabzonsporların ve sporseverlerin ziyaretine açıldı. Üzerinde “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu” yazan kupa 74 santimetre uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi.

Kupayı ziyarete gelen sporseverler, kupanın önünde özçekim yaparak yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru yer alan kupa çarşamba gününe kadar sergilenecek.

BİR İLK YAŞANDI

Öte yandan Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’nde Trabzonspor bayrağı asıldı. Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’u kutladı.

Jürgen Schulz, Ankara’nın Almanya Büyükelçiliği tarihinde ilk kez bir takımın bayrağının binaya asıldığını ifade etti.