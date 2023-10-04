5 gollü müthiş maçta gülen Atletico Madrid oldu!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 22:37

Güncelleme: 04.10.2023 - 22:37

Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 3-2 kazanırken galibiyet gollerini 12. ve 47. dakikalarda Alvaro Morata, 45+3'de ise Antoine Griezmann kaydetti.

Konuk ekip Feyenoord'un golleri ise 7. dakikada Mario Hermoso'nun kendi ağlarına yaptığı vuruş ve 34. dakikada David Hancko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid gruptaki puanını 4'e yükseltirken, Feyenoord 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Celtic'e konuk olurken, Feyenoord evinde Lazio'yu ağırlayacak.