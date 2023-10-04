5 gollü müthiş maçta gülen Real Madrid oldu!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:14

Güncelleme: 04.10.2023 - 00:14

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Real Madrid, deplasmanda Napoli'ye konuk oldu.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-2'lik skorla kazanarak grubunda ikide iki yaptı.

Maçın 19. dakikasında Ostigard'ın golüyle öne geçen Napoli'ye 27. dakikada Vinicius Jr. cevap verdi. 34. dakikada ise ilk golün asistini yapan Bellingham bu kez Real Madrid'i öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Napoli oldu ve 54. dakikada Zielinski penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise Meret'in kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 Real Madrid kazandı.

Bu sonuçla Real Madrid 6 puana yükselirken Napoli ise 3 puanda kaldı.

Real Madrid grubun üçüncü maçında Braga deplasmanına çıkarken Napoli ise Union Berlin'e konuk olacak.