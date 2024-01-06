5 gollü müthiş maçta tur Bournemouth'un!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 20:38

Güncelleme: 06.01.2024 - 20:38

FA Cup 3. Tur mücadelesinde Bournemouth, Queens Park Rangers deplasmanına konuk oldu. Loftus Road'da maçı Bournemouth 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Marcus Tavernier, 58. dakikada Kieffer Moore ve 69. dakikada Justin Kluivert attı. Karşılaşmada Queens Park Rangers'ın golleri ise 40. dakikada Sinclair Armstrong ve 42. dakikada Lyndon Dykes'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bournemouth, FA Cup'ta tur atladı. Queens Park Rangers, turnuvaya veda etti.