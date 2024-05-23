5 gollü nefes kesen final! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:49
5 gollü nefes kesen final! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan VE 90+4. dakikada Al-Musrati kaydetti. Trabzonspor'un golleri 13. dakikada Paul Onuachu ve 89. dakikada Pepe'den geldi.

Beşiktaş bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

11. KEZ KUPAYI KAZANDI!

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekip, tarihinde 11. kez bu başarıya ulaşmış oldu.

Trabzonspor, 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu kazandığı teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde ilk kez bu kulvarda mutlu sona ulaşmayı hedeflese de istediğini yapamadı.

Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale gelmişti.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist olmuştu.

AVRUPA'YA PLAY-OFF'TAN KATILACAK

Kupayı kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti. 


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