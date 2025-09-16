5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI

Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim."

VAR: "Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster."

Hakem Alper Akarsu: "Tamam gördüm. 10 numara."

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un iptal edilen golü

VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."

Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."

VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."

Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"

VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."

Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı

VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."

Hakem Ozan Ergün: "Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı."

VAR: "VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."

Hakem Ozan Ergün: "Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart."