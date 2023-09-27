5 maç ceza almıştı... Fenerbahçe Beko'nın yıldızı Scottie Wilbekin'den milli takım yanıtı!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:48

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Scottie Wilbekin, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından "A Milli Takım'a katılmadığı" gerekçesiyle aldığı 5 maçlık ceza hakkında Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolcu, yaptığı açıklamada, "Milli takımı seviyorum. Milli takımda Türkiye'nin maçlar kazanması için kanımı, terimi, gözyaşımı verdim. Bunları yapmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Wilbekin'in açıklamaları şu şekilde:

-"Geçen sezon sakatlıkların sebebiyle sahada düzenli olarak kalmakta zorlanmıştın. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kendini nasıl hissediyorsun?"

"İyi hissediyorum. %100 halime gittikçe yaklaşıyorum. Ana hedefim sağlıklı kalmak. Geçen sene zordu, takım arkadaşlarımın yanında olamamak kolay değildi. Bu sezon yazın yaptığım çalışmalar karşılığını verecek."

"ÇOK DERİN BİR KADROMUZ VAR"

-"Kadroda özellikle de uzun rotasyonunda yeni eklemeler var. Geçen seneye göre Fenerbahçe'de nasıl değişiklikler göreceğiz?"

"Umarım ki daha fazla maç kazanacağız (gülüyor). Bu değişimlerin bizi daha fazla galibiyete götürmesini umuyorum. Zaman zaman farklı basketbol oynayacağımızı düşünüyorum çünkü bu sene kadromuzda farklı tarzda oyuncular var. Koçun rotasyonları nasıl ayarlayacağını görmek ilginç olacak. Ayrıca kadromuz oldukça derin, sahaya çıkabilecek çok fazla oyuncu var. Umarım herkes uyum sağlar, birlikte iyi oynarız ve birbirimizin en iyi halini ortaya çıkartırız."

-"Sertaç Şanlı ile Türkiye milli takımında beraber oynamıştınız. O deneyim nasıldı? Şu anda aynı takımda olmak nasıl hissettiriyor? Eminim ki senin için işleri daha da kolaylaştırıyordur."

"Sertaç sahayı genişletebiliyor, harika bir şutör. Zeki bir oyuncu, basketbol oynamayı biliyor. Şut atabilen ve IQ'su yüksek olan bir oyuncuyla beraber oynamak kolay oluyor."

"KOÇLA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMEK İYİ OLDU"

-"Koç Itoudis geçtiğimiz yaz milli takımla daha fazla süre geçirmişti. Bu yaz takıma biraz daha erken katıldı. Bunun etkilerini gördünüz mü?"

"Koçla daha fazla vakit geçirince işler daha kolay oldu. Takımı istediği hale getirmeye çalışıyor, savunma dahil olmak üzere bazı oyunlarımıza ince ayar çekiyor. Karşılaştırmak zor çünkü bu sezon geçen seneden gelen oyuncularla birlikte farklı bir takımımız var. Yeni oyuncular var, zaman zaman farklı basketbol oynuyoruz. Koçla bir iki hafta fazladan geçirmiş olmak uzun vadede bize yardımcı olacak."

"YAM MADAR ÇOK İYİ BİR SAVUNMACI"

-"Guard rotasyonunda yeni bir partnerin var: Yam Madar. O tam bir savunma uzmanı. Senin için de benzerini söyleyebilirim, savunma özelliklerinin hep olması gerekenden az değer gördüğünü düşündüm. Fenerbahçe'nin rakip guardlara sahayı dar etmesini bekleyebilir miyiz?"

"Yam'ın kimi savunuyorsa savunsun sahayı dar etmesini bekleyebiliriz (gülüyor). Bunun dışındaki kısmı göreceğiz. Birebir yaşadığım için biliyorum, Yam gerçekten de rakibinin alanına giriyor ve rakibini rahatsız ediyor. Ondan bunu kesinlikle bekleyebilirsiniz."

-"Yaz döneminde Türkiye milli takımı konusunda pek çok olay yaşandı. Kendi açından yaşadıklarını anlatmak ister misin? Hikayeyi senin tarafından dinlemedik."

"Bu röportajdan hemen önce çok yakında bizim durumumuza dair karar verileceğini öğrendim. Konuya çok fazla girmek istemiyorum fakat içinde bulunduğumuz durum talihsiz oldu. Bazı alınan aksiyonların bir nebze gereksiz olduğunu düşünüyorum çünkü yaşanan her şey için geçerli sebepler sunduk. Benim temize çıkarmayı istediğim bir şey varsa o da telefonlara cevap verdiğim olur. Bana ulaşamadıkları bir zaman hiç olmadı. Hatta federasyondan bazı insanlara ulaşmayı ben teklif ettim, bazı insanlara kendi kendime ulaştım. İsim vermeyeceğim fakat kanıtlamak için mesajlar elimde. Görmezden gelinen bendim. Umarım yakında her şey çözülür ve doğru karar verilir, böylece bütün bunları geride bırakabiliriz."

"BAZI ŞEYLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

-"Peki bütün bu anlatılan hikaye nasıl ortaya çıktı"

"Bilmiyorum. Çok konuşmak istemiyorum fakat Shane'in açıklamalarını okuyunca… Onunla birebir konuşmadım fakat dediklerini gördüm, aynı şey onun da başına gelmiş gibi gözüküyor. Yaşadığı bir gerçeklik var, bir de medyaya ve sosyal medyadaki insanlara farklı şekilde sunulanlar var. Çok yorum yapmak istemiyorum. Eğer işler gitmesini beklediğim şekilde gitmezse muhtemelen daha fazla şey ortaya çıkacaktır. Eğer giderse bu konuda konuşmama gerek yok. Milli takımı seviyorum. Milli takımda Türkiye'nin maçlar kazanması için kanımı, terimi, gözyaşımı verdim. Bunları yapmaya devam etmek istiyorum. Yaz döneminde bana ulaşmak zor değildi. Bunu biliyorlar çünkü benimle iletişime geçenler onlar. Günümüz kültüründe toplum algısı önemli yer tutuyor. Bunu yönetmek mi istediler, emin olamıyorum. Fakat onları suçlamıyorum, kin tutmuyorum. Onların da kendi işleri olduğunu, yapmaları gereken şeyler konusunda baskı altında olduklarını biliyorum. Umarım gelecekte bu olay karakterime yönelik bir saldırı olarak lanse edilmez. Gerçekten tek büyük derdim topluma yapmadığım şeylerin söylenmesiydi."