5 oyuncusu cezalı: Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi 2 kötü haber daha!
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Kayserispor'da 2 oyuncunun sakatlandığı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor'a 2 futbolcusundan daha kötü haber geldi.
Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Majid Hosseini ile sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü.
KAYSERİSPOR'A 2 KÖTÜ HABER DAHA
Öte yandan Kayserispor'a Stephane Bahoken ve Yaw Ackah'tan da kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Bahoken'in yapılan değerlendirmelerinde, oyuncunun sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edildiği ve ameliyat olduğu belirtildi.
Geçen hafta idmanda sakatlanan Yaw Ackah'ın da hamstring (uyluk arka kısım) kas grubunda ileri derecede kas yaralanması ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe-Kayserispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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