Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Ianis Hagi için transfer açıklaması!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:31

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:31

Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin, sezon sonunda İskoç takımında devam etme olasılığının düşük olduğu ileri sürüldü.

Rumen futbolunun önemli isimlerinden, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Adrian Ilie, Rangers'ın Hagi'nin haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmak istediğini ancak 26 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Ilie'nin açıklamaları şöyle:

"Ianis iyi durumda. Glasgow'da kalmaya devam edebileceği yönünde görüşmeler var ancak kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. Kendisine bir teklif daha gelecek. Menajeriyle de görüştüm, bu konuda görüşmeler olduğunu biliyorum, birçok kulüple görüştü."

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

50 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'in bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine geldiğini ileri sürdü ve "Türkiye hakkında konuşuldu, ama olmadı. Bir ara Fenerbahçe hakkında konuşuldu ama onlar farklı seviyede, çok daha iyi oyuncular arıyorlar. Şu anda Türkiye'de bunun için çok para ödüyorlar. Maaşlar 10 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

Adrian Ilie, henüz 26 yaşında olan Ianis'in bir kez daha üst düzeyde bir ligde forma giyeceğine inandığını vurgulayarak "Ianis'in ayrılıp üst düzey 4 ligden birine gideceğini düşünüyorum. Sözleşmesini uzatmakla çok ilgilendiklerini biliyorum ancak Ianis'in yaz için çok fazla görüşmesi var. Glasgow'daki son sezonu" dedi.

"BUNDESLIGA'DAN İKİ TAKIM İLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Futbolcunun menajeriyle de görüştüğünü ve özellikle yazın bonservisini eline alacak olması nedeniyle Bundesliga'dan iki takımın Hagi'yle ilgilendiğini iddia eden Ilie, "Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach. Zaten görüşmeler de yapıldı. Menajeri Gladbach'la görüştü" diye konuştu.

Adrian Ilie, Rumen futbolcunun yeni takımında 1.5-2 milyon Euro net maaş alabileceğini tahmin ettiğini söyledi.