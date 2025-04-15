Ameliyat olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye müjde!
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde düz koşulara başladı.
Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Bellona Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı. Net Global Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
OOSTERWOLDE ANTRENMANA ÇIKTI
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak İstanbul'a dönen Jayden Oosterwolde, düz koşulara başladı.
Sarı-Lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek
Spor Haberleri
- Galatasaray Final Four'da!
- Türk Hava Yolları'nı deviren Zeren Spor 5. oldu!
- Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi 2 kötü haber daha!
- Hollandalı oyuncudan Fenerbahçe'ye müjde!
- Trabzonspor'dan 13 yeni imza
- Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya mağlup oldu
- Jude Bellingham'dan Declan Rice itirafı!
- Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa şampiyonu!
- Yıldız futbolcudan özür açıklaması
- Rumen oyuncu için transfer açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- CHP birinci, fark açık!
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'
- 21 yaşındaki Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı!
- 'Hukuku da yiyip bitirdiler!'