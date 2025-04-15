Ameliyat olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde düz koşulara başladı.

Ameliyat olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye müjde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 19:54

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Bellona Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı. Net Global Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

OOSTERWOLDE ANTRENMANA ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak İstanbul'a dönen Jayden Oosterwolde, düz koşulara başladı.

Sarı-Lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek


Etiketler: #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #sakatlık

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