55 yıl sonra bir ilk… Dev derbide kazanan çıkmadı! Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:04

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:03

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

RAMS Park'ta oynanan mücadele, beklenenin aksine az pozisyona sahne olurken karşılıklı mücadelerle geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ilk devre rakibini 3-1 yendiği için Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı eline almış oldu.

Ligde Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 58 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

92' Yunus Akgün ve Fred, topsuz alanda yaşadıkları tartışma sonrası sarı kart gördü.

91' Fenerbahçe kontra atağında Davinson Sanchez'e sarı kart çıktı.

89' Galatasaray'da Osimhen ve Sallai yerine Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu oyunda.

88' Sallai'nin Mert Müldür'e yaptığı faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

85' Barış Alper'in Fred'e müdahalesi faul. Barış Alper sarı kart gördü.

83' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Edin Dzeko yerine Talisca ve Mert Müldür oyunda.

82' Fenerbahçe kontra atağında Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı Frankowski yatarak karşıladı ve topu Muslera'ya bıraktı.

80' Barış Alper'in pasında Sallai bomboş kaldı. Yerden ortasında savunmaya çarpan top Lemina'ya çarparak dışarıya çıktı.

78' Galatasaray'da Eren Elmalı yerine Mertens oyunda.

76' Przemyslaw Frankowski'nin ceza sahasında yaptığı yerden ortayı İrfan Can ayağıyla karşıladı! Ardından Kostic, iki oyuncunun arasından sıyrılarak topu uzaklaştırdı.

69' Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Yunus Akgün oyunda.

68' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda Djiku'nun kafa vuruşunda yaşanan karambolde top Muslera'da kaldı!

65' Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda seken topa Fred'in şutu farkla dışarıda.

64' TEHLİKELİ ŞUT! Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, sol ayağıyla ortayı yaptı. Önde yakalanan Muslera, topu güçlükle çeldi! Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

61' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Szymanski yerine Amrabat ve Djiku oyunda.

57' Fenerbahçe kontra atağında Tadic'in ara pasında hareketlenen Dzeko, karşı karşıya kalacakken araya Lemina girdi. Ofsayt bayrağı da havada.

56' Barış Alper'in sol kanattan ortasını Çağlar karşıladı, ardından atılan uzun topta Sallai'nin Çağlar'a müdahalesi faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

54' Kostic'in ortasında Çağlar'ın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

52' Tribünlerde yanan meşaleler sonucu Vincic oyunu durdurdu.

49' TEHLİKELİ ŞUT! Barış Alper'in sol kanattan yaptığı orta kaleye doğru yöneldi ve İrfan Can topu son anda çıkardı!

48' Barış Alper, sol kanatta buluştuğu topu önünde doğru vurdu. Çağlar Söyüncü, Barış Alper'e müdahale etti ve düşürdü. Müdahale sonucu sarı kart gördü.

44' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa Davinson vurdu. Şut dışarıya gitti.

42' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Davinson arka direkte topa dokunamadı ve top dışarıya çıktı.

38' Osimhen, topa dokunmak isterken İrfan Can'a müdahale etti ve sarı kart gördü. İrfan Can için sağlık ekipleri oyunda.

33' Barış Alper'in sol kanattan ortasında Osimhen yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor fakat Vincic 'devam' dedi.

29' Przemyslaw Frankowski'nin ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.

25' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortayı İrfan Can eliyle kontrol etti.

24' Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Abdülkerim kafayla karşıladı.

23' Fred'in uzun topunda hareketlenen Dzeko'nun topuna Abdülkerim dokundu ve top Muslera'da kaldı.

18' Eren Elmalı'nın son çizgiden ortasında İrfan Can çıkarak topu aldı.

14' Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Muslera çıkarak tokatladı. Seken topta şutu vuran Oğuz'un topu ağlara gitti fakat Vincic, Muslera'ya faul yapıldığına hükmetti ve golü geçersiz saydı!

12' Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı ortayı Çağlar Söyüncü kafayla karşıladı.

8' Sallai'nin sağ kanattan yaptığı ortayı İrfan Can aldı.

7' Barış Alper'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti!

6' Tadic'in son çizgiden ortasında En-Nesyri topu kafayla indirdi. Dzeko'nun kafa vuruşu isabetsiz ve sonrasındaki karar ofsayt.

5' Dzeko'nun ara pasında hareketlenen Kostic'in ortasında seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin ceza sahasından çektiği şut üstten auta gitti!

2' Atılan uzun topta Barış Alper, topu Sallai'ye verdi. Sallai topu kontrol edemedi ve Fenerbahçe taç atışı kazandı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.