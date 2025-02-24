Felipe Melo'dan derbi paylaşımı: 'Bugün savaş var'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımında, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini yazdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
İşte Felipe Melo'nun paylaşımı:
Etiketler: #fenerbahçe #felipe melo #galatasaray
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