Rıdvan Dilmen'den dev derbi için sürpriz tahmin: 3 futbolcuya dikkat çekti!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:31

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:31

Süper Lig'in 25. haftası derbiyle tamamlanacak. Dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde Rıdvan Dilmen, HT Spor'da katıldığı yayında derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen maça ilişkin, "Okan Buruk'un da Jose Mourinho'nun da söylediği gibi sezonun maçı. Ligin kaderini belirleyecek, Fenerbahçe açısından ya tamam ya devam, mutlaka kazanması gereken maç. Şansı fikstür avantajıyla devam edecektir ama mutlak suretle kazanmak zorunda olduğunu görmekte fayda var. Galatasaray açısından özellikle perşembe akşamı elendikten sonra kırılgan bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Bu tip maçlardan sonra taraftarı ve ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY KAZANIRSA YÜZDE 90 LİG BİTER'

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle iki ihtimalin Galatasaray'a yaradığı gerçeği var. Kazanırsa bence yüzde 90 lig biter. Berabere kalırsa en azından 6 puan ve ikili averajdan dolayı 7'ye yakın puan farkını koruyacaktır. Fenerbahçe açısından mutlak kazanması gereken bir maçtır."

ÜÇ FUTBOLCUYA DİKKAT ÇEKTİ

Rıdvan Dilmen ayrıca, "Bu maça gelişe baktığımızda Fenerbahçe'nin sürekli skorlardan yukarıya çıkışı, Galatasaray'ın kazanmış olmasına rağmen oyununda duraklamalar var. Her iki takımın da devre arasında yaptığı transferlerden geniş kadroya sahip olduğunu görüyoruz. Okan Buruk ve Jose Mourinho son dakikaya kadar kadrolarını belirlemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Maçtaki kilit oyuncularla ilgili Dilmen, "Maçın kilit oyuncuları her iki takımın stoperleri ve kalecileri olacaktır. Avrupa'nın en formda üç santrforuna karşı oynayacaklar. Osimhen, Dzeko ve En-Nesyri. Stoperler maçın en önemli oyuncuları olacak diyorum" dedi.

'YABANCI HAKEM KONUSU ÇOK TARTIŞILIYOR'

Rıdvan Dilmen sözlerini şöyle tamamladı:

"Yabancı hakem konusu çok tartışılıyor. Tartışmaları geride bırakmakta fayda var. Önemli bir hakem. Karar doğrudur, yanlıştır bu tartşılıyor zaten. Önemli olan hakemin adil maç yönetip yönetmemesi. Bugüne gelen sürece baktığımızda hakemin kariyerine çok önemli maçlar yönetmiş. Sadece Şampiyonlar Ligi finali değil, nasıl bizde Fenerbahçe-Galatasaray derbileri önemliyse Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos derbisini yönetmesi de bence önemli örnektir. İnşalah yanılmam. Karar doğrudur yanlıştır bu kamuoyunun takdiridir."