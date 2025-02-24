Fenerbahçeli taraftardan 'nazar' önlemi! Derbi öncesi kurşun döktürdü: 'Mourinho, Dzeko, Talisca...'
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı, bugün oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kurşun döktürdü.
Kızılcahamam’da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli takıma nazar değmesin diye kurşun döktürdü.
Akif Burhan, büyük bir Fenerbahçe bayrağı açıp, tek tek futbolcuların ismini sayarak nazara karşı kurşun döktürdü.
FENERBAHÇE KAZANIRSA DÖNER ISMARLAYACAK
Burhan, Fenerbahçe maçı kazanırsa döner ısmarlayacağının da sözünü verdi.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray
Spor Haberleri
- Red Bull Half Court’ta kupayı Nigel Hayes-David verdi
- Fenerbahçeli taraftar derbi öncesi kurşun döktürdü
- Rashica'dan Solskjaer'e büyük övgü!
- Kenan Yıldız oynadı, Juventus tek golle kazandı!
- Dev derbinin yabancı VAR hakemi belli oldu!
- Maç sonu gergin anlar: Lionel Messi hakemle tartıştı!
- NBA'de Cleveland Cavaliers'ten üst üste 7. galibiyet!
- Fenerbahçe'den taraftara derbi uyarısı!
- İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin listedeki yeri!
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- 'Riski üstlenen kararı verir...'