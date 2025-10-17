Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı! PSG 3-3 Strasbourg

6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı! PSG 3-3 Strasbourg

17.10.2025 23:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı! PSG 3-3 Strasbourg

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında PSG, sahasında Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında PSG, Strasbourg'u ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

PSG, 6. dakikada Bradley Barcola ile öne geçti. Strasbourg, 26. dakikada Joaquin Panichelli ile eşitliği yakaladı. 41. dakikada Diego Moreira'nın golüyle öne geçen Strasbourg, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarının hemen başında, 49. dakikada Joaquin Panichelli farkı ikiye çıkardı. 58. dakikada Gonçalo Ramos ile farkı bire indiren PSG, 79. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG, puanını 17 yaptı. Strasbourg ise 16 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Brest deplasmanına gidecek. Strasbourg, Lyon'a konuk olacak.

İlgili Konular: #psg #Strasbourg #Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Dev maçta PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!
Dev maçta PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı! Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Lille ile PSG beraberliğe razı oldu!
Lille ile PSG beraberliğe razı oldu! Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı.
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint Germain, Atalanta'yı evinde 4-0 mağlup etti.