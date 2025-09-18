Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 09:23:00
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint Germain, Atalanta'yı evinde 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının ilk haftasında Paris Saint Germain, sahasında Atalanta'yı ağırladı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 4-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller Marquinhos, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes ve Gonçalo Ramos'tan geldi.

PSG'de Barcola, mücadelenin 44. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Paris Saint Germain teknik direktörü Luis Enrique maçın ilk yarısını tribünden takip etti.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain, Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken Atalanta 0 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında Paris Saint Germain, Barcelona deplasmanına gidecek. Atalanta ise evinde Club Brugge'yi ağırlayacak.

