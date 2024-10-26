6 gollü maça Jackson Muleka ve Anderson Talisca damgası
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Kholood ile Al Nassr 3-3 berabere kaldı. Al Kholood'da Jackson Muleka 1 gol ve 2 asist, Al Nassr'da Anderson Talisca 2 golle oynadı.
Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında Al Kholood ile Al Nassr arasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken 90 dakika sonunda skordaki denge bozulmadı.
Karşılaşma 3-3 tamamlanırken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
MULEKA VE TALISCA DAMGASI
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Kholood'a kiralık olarak transfer olan Jackson Muleka, Al Nassr karşısında ilk iki golün asistini yaparken üçüncü golde ağları havalandırdı.
Muleka böylece bu sezonki ilk kez gol ve asist katkısı sağladı.
Al Nassr'da Anderson Talisca ise takımının ikinci ve üçüncü golünü atan isim oldu. Talisca, bu sezon 13 maçta forma giyerken gol sayısını 5'e yükseltti.
Etiketler: #anderson talisca #jackson muleka #Suudi Arabistan
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