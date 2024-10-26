6 gollü maça Jackson Muleka ve Anderson Talisca damgası

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Kholood ile Al Nassr 3-3 berabere kaldı. Al Kholood'da Jackson Muleka 1 gol ve 2 asist, Al Nassr'da Anderson Talisca 2 golle oynadı.

6 gollü maça Jackson Muleka ve Anderson Talisca damgası
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:48

Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında Al Kholood ile Al Nassr arasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken 90 dakika sonunda skordaki denge bozulmadı.

Karşılaşma 3-3 tamamlanırken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

MULEKA VE TALISCA DAMGASI

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Kholood'a kiralık olarak transfer olan Jackson Muleka, Al Nassr karşısında ilk iki golün asistini yaparken üçüncü golde ağları havalandırdı.

Muleka böylece bu sezonki ilk kez gol ve asist katkısı sağladı.

Al Nassr'da Anderson Talisca ise takımının ikinci ve üçüncü golünü atan isim oldu. Talisca, bu sezon 13 maçta forma giyerken gol sayısını 5'e yükseltti.


Etiketler: #anderson talisca #jackson muleka #Suudi Arabistan
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler