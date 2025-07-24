6 gollü maçta Bodrum FK, Karagümrük'ü mağlup etti!

Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fatih Karagümrük ve Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Bodrumspor, 31. dakikada Ali Aytemur, 33. dakikada Taulant Seferi ve 43. dakikada Pedro Brazao'nun bulduğu gollerle devreyi 3-0 önde kapattı.
Fatih Karagümrük'ün üst üste ataklarla başladığı ikinci yarıda skor, Bodrumspor'un 51. dakikada kendi kalesinde gördüğü golle 3-1 oldu.
Bodrumspor 82. dakikada Celal Dumanlı'nın bulduğu golle farkı 3'e çıkararak skoru 4-1 yaptı.
Maç, Fatih Karagümrüklü futbolcu Tiago Çukur'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-2 sona erdi.