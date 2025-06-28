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Bodrum FK'nin yeni başkanı belli oldu!

Bodrum FK'nin yeni başkanı belli oldu!

28.06.2025 19:54:00
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AA
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Bodrum FK'nin yeni başkanı belli oldu!

TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK'de Aşkın Demir'in başkan olduğu açıklandı.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de başkanlığa Aşkın Demir'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Öztürk'ün görevini başkan yardımcısı Aşkın Demir'e devrettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübümüze vizyoner yaklaşımı, güçlü liderliği ve özverili çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Sayın Fikret Öztürk, 'Onursal Başkan' unvanıyla kulübümüzün yanında olmaya devam edecektir. Kendisine camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yeni başkanımız Sayın Aşkın Demir'e ise bu önemli görevinde başarılar diliyor, kulübümüzün yükselişini onun liderliğinde sürdüreceğine inanıyoruz."

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