22.12.2025 19:01:00
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi

Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-1 kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü 26. dakikada Drissa Camara kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Kevin Rodrigues, 77. dakikada hakeme yönelik itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ SONA ERDİ

İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi.

Gaziantep FK, son olarak teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde deplasmanda ligin 2. haftasında Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 23 puanla 7. sırada konumlandı. Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.

Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk olacak.

